الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

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كشف التقرير الأسبوعي - الصادر عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية - تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن فى 4 أبريل 2017.

وأشار التقرير - إلى انخفاض أسعار الرصاص بواقع 44 دولارًا، ليصل سعر الطن إلى 2275 دولارًا في 4 أبريل 2017، مقابل أسعاره في 22 مارس 2017 - والذي بلغ نحو 2319 دولارًا، وانخفض سعر طن الزنك العالمي إلى 2704 دولارًا في 4 أبريل 2017، مقابل أسعاره خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي - والتي بلغت 2817 دولارًا في 22 مارس 2017 بانخفاض قدره 113 دولارًا.

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