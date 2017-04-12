هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي»

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قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن التفجيرين الانتحاريين في كنيستين مصريتين، الأحد الماضي، اللذين أسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل هي واقعة مرعبة تذكّر بالتهديدات المتزايدة التي تواجه الأقلية المسيحية في مصر.

وأوضحت أن الهجمتين أثناء الاحتفال بأحد السعف في كنيستي طنطا والإسكندرية، اللتان تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف "داعش"، تمثلان أسوأ أيام العنف المستهدف للمسيحيين في تاريخ مصر المعاصر.

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وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن تفجير الكنيستين "عمل همجي لمتطرفين لا يراعون حرمة الحياة البشرية"، مضيفا أنه يوفر التعصب الطائفي عميق الجذور في مناطق كثيرة في مصر المناخ المناسب لنمو إيديولوجية الكراهية هذه.