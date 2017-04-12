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محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه

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محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه محافظ كفر الشيخ: برنامج "مشروعك" وفّر فرص عمل بـ١٩٠ مليون جنيه

مصراوي Masrawy

جولة محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ -إسلام عمار:

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن عدد المشروعات التى تقدم بها الشباب لبرنامج "مشروعك" حتى اليوم، بلغ 3400 مشروع، وجرى الموافقة والتمويل الفعلي لـ2621 مشروعا، وفرت 4972 فرصة عمل.
 
وكشف محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن قيمة تلك المشروعات بلغت  190 مليون جنيه و994 ألف جنيه، في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، لتحتل كفر الشيخ المحافظة السابعة بين المحافظات من حيث عدد المشروعات التي جرى تنفيذها.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مستقبل الاقتصاد المصري، يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بتمويل من بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، والإسكان والتنمية والائتمان الزراعي، لبرنامج مشروعك، لتشجيع الشباب على العمل، فى مختلف مجالات الإنتاج.

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