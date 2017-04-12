تعاون بين الإنتاج الحربي والصناعة لتطوير المدابغ بمنطقة الروبيكي

كتب- مصطفى المنشاوي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي إحدى الشركات الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي في بيان لها، إن البروتوكول يهدف إلى المساهمة في المشروع القومي لنقل مدابغ مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة إلى منطقة الروبيكي.

وأكد العصار أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة لاستغلال الإمكانيات الفنية والبشرية لشركات الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية.

وأوضح العصار أن الوزارة تسعى لاستغلال الإمكانيات التكنولوجية لشركة حلوان للآلات والمعدات التي تمكنها من تصنيع معدات الدباغة وبرميل دباغة الجلود بأنواعه وفقا لما يتطلبه المشروع.

ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع يعد ضمن خطة الوزارة في مجال تنمية وتطوير دباغة وصناعة الجلود في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو الارتقاء بصناعة الجلود للوصول للمستويات العالمية من خلال تطوير التصنيع المحلي والتصدير للخارج.​