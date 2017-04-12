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تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل

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تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل تأجيل رد المحكمة في استئناف ريهام سعيد على حبسها 6 أشهر لـ 19 ابريل

مصراوي Masrawy

استئناف ريهام سعيد على حبسها

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر، الأربعاء، برئاسة المستشار سامح الشريف، تأجيل استئناف ريهام سعيد على حكم حبسها 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامها بتشويه سمعة الفنانة زينة، لجلسة 19 أبريل.

وكان عاصم قنديل محامي الممثلة زينة، قدم بلاغًا للنائب العام ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري رئيس تحرير وشوشة، يتهمهما بتشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج صبايا الخير، على قناة النهار، قائلًا في بلاغه: "إن ريهام سعيد شوّهت سمعة موكلتي، وشهّرت بها، باستضافة الصحفي في حلقة تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيًا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وإنه والد طفليها".

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