7 مشاهير هاجمهم «وليد إسماعيل».. اتهم أحدهم بـ«التشيع» وانتقد أخرى لـ«جمالها»

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الداعية السلفي "وليد إسماعيل" كثيرًا ما يثير الجدل بتصريحاته اللاذعة والناقدة في كثير من الأحوال لقرارات وشخصية بعينها، وقد تمتد تلك الانتقادات في بعض الأحيان إلى خوض في الأعراض أو السب أو فضح الحياة الخاصة.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المشاهير الذين هاجمهم السلفي "وليد إسماعيل"، ومنهم فنانون ومسؤولون ودعاة أيضًا..

1- مظهر شاهين

خلاف حاد نشب بين "وليد إسماعيل" و"مظهر شاهين" إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، بعدما أصدر الأخير فتوى صرّح فيها بأن الطلاق الشفهي لا يقع، وهاجمه "إسماعيل" في لقاء لهما ببرنامج "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم" أمس الثلاثاء، قائلًا: "لا يحق لك أن تفتي دون الرجوع إلى الأزهر الشريف وعلمائه، بلاش تتكلم ده أنت بوست إيد صفوت حجازي".

انفعل "مظهر شاهين" بسبب هذا الانتقاد ورد عليه: "إنت هتدافع عن الأزهر في وجودي، مش أنت اللي تقولي تفتي ولا لا، مش شغلتك ومالكش دعوة، أنا راجل بلطجي، أيوه بوسنا إيدهم لما كانوا محترمين وقطعنا إيديهم لما قلوا أدبهم".

واستمر "وليد إسماعيل" في الهجوم عليه لأنه تخلى عن زي الأزهر وتحدث في البرامج سابقًا، فانفعل "شاهين" مرة أخرى وخلع عمامته، قائلًا: "مشكلة السلفيين أنهم حاطين الدين في اللبس، خلع العمة يعني خلع الإسلام، لبس العمة يعني لبس الإسلام، حلق دقنه بقى كافر".



2- جابر نصار

في أبريل من العام الماضي، انتقد "وليد إسماعيل" الدكتور "جابر نصار" رئيس جامعة القاهرة، بعد اتخاذه قرارًا بحظر ارتداء النقاب داخل المستشفيات الجامعية، وهاجمه "إسماعيل" في حوار له ببرنامج "انفراد" عبر فضائية العاصمة مع الإعلامي "سعيد حساسين": "مين أنت عشان تمنع النقاب؟!".



3- دينا فاروق

"دينا فاروق" المتحدثة الإعلامية باسم حملة "امنع نقاب" دخلت في صراع آخر مع "وليد إسماعيل" في أبريل من العام الماضي، حيث هاجمها "إسماعيل" أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي "وائل الإبراشي"، وقال لها في مداخلة هاتفية للبرنامج: "المجتمع منها براء، وهي حملة لمجرد الشو الإعلامي، الآنسة دينا لو غسلت وجهها وخلعت العدسات اللاصقة هنلاقي شخصية تانية غير التي نراها أمامنا".

من جانبها ردّت فاروق عليه، قائلة: "أنا أحلى، وعيني أصلي، أنت مسكين، وخايف على نفسك من الفتنة، ومؤمن بالفكرة الغريزية للجسد، وتعاني من عقدة نفسية، ومعندكش حُجة، وكل مشكلتك دلوقتي جمالي".

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4- حنان شوقي

مشادة عنيفة اندلعت بين الفنانة حنان شوقي والفنان أحمد ماهر والشيخ السلفي "وليد إسماعيل" في أبريل عام 2015، بعدما اتهمها بالانضمام للشيعة عقب سفرهما للعراق، وهاجمته "حنان شوقي" في لقاء لها ببرنامج "العاشرة مساء"، قائلة: "أنت شوفتهم وهما بيشيعوني يا أستاذ وليد، كان لازم تتصل بي وتتأكد مني بدل ما تكتب على موقع التواصل تشيع حنان شوقي"، وهو ما أنكره "إسماعيل"، ولكنها أحرجته بتأكيد أنها قرأت ما كتبه عنها.



5- فريدة الشوباشي

مشادة حامية اندلعت بين الكاتبة فريد الشوباشي ووليد إسماعيل في يونيو من العام الماضي بعد مطالبته بعقاب من الدولة للمجاهرين بإفطار رمضان، وقال في حوار لهما ببرنامج "العاشرة مساءً": "من حقي أطالب مثل أي مصري بفرض غرامة مالية للمفطر في شهر رمضان، أو مثل دول إندونسيا والأردن والإمارات وعمان والمغرب التى وضعت حد تعزيري للمفطر في نهار رمضان لأنه فريضة".

وسخرت "الشوباشي" من كلامه قائلة: "اخترت دولًا نموذجية للحديث عنها"، وتابعت: "أنت مين علشان تيجي تحاكمني أو تقول لي أنت مسلم مفطر أو غير مفطر، وهذه الأمور علاقة بين الإنسان وربه، وأنت بتطلب العقاب ونصبت نفسك واصي علينا ليه".



6- فاروق الفيشاوي

في أكتوبر عام 2015، استضاف الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامجه "العاشرة مساءً" الفنان فاروق الفيشاوي والشيخ وليد إسماعيل، والذي هاجم الفنان الكبير بعد زيارته للعراق وحضوره مهرجان للشيعة يسمى "يوم الغدير"، وقال إسماعيل: "الفيشاوي تقاضى ألفي دولار وأقام في مجمع زمزم لمدة خمسة أيام، وهناك إيصال بقيمة المبلغ التي تقاضاها من الشيعة"، ونفى ذلك "الفيشاوي"، قائلا: "معاك إيصال بالمبلغ الذي تقاضيته؟ أنا أرفض الرد عليك دون وجود دليل قاطع بوجود أصل الإيصال"، وأضاف: "لو لديك إيصال باستلامي مبلغ أظهره.. على الأقل نتقاسمه معًا".

7- الشيخ ميزو

استضاف الإعلامي "أحمد موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" في أغسطس عام 2015، الشيخ "محمد عبد الله نصر"، الشهير بـ"الشيخ ميزو"، والداعية السلفي "وليد إسماعيل"، والذي انتقده قائلًا: "أنا صورت العالم ده قبل ما ندخل الاستوديو، وكان لابس جزمة بيضة وبنطلون أبيض وكاجوال".

أثار التصريح غضب "الشيخ ميزو" مما دفعه لخلع حذائه ورفعه على الهواء، قائلًا: "الجزمة دى حفيت فى ميدان التحرير"، وأضاف: "أقسم بالله هحبسك ورحمة الحسيني أبو الضيف وثورة يناير التي لم تشارك بها لأحبسك".

