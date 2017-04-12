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عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين

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عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين عصام عبدالفتاح يدافع عن إبراهيم نور الدين

التحرير

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كشف عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، غدًا الخميس/ بمقر الجبلاية.

قال عبدالفتاح لـ "التحرير"، إن اللجنة ستناقش مهام العمل خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توزيع الأدوار على أعضاء اللجنة، بعد شكّلت وانقسمت إلى لجنة تطوير ولجنة إدارية، فضلًا عن الشئون القانونية والعلاقات العامة.

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ويعقد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، ندوة للحكام اليوم وغدًا لتحليل آدائهم في الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، وستناقش الندوة أخطاء الحكام وأبرز الحالات التي آثارت جدل من أجل العمل على تصحيح الأخطاء وتطوير مستوى التحكيم في الفترة المقبلة.

كما دافع عصام عبدالفتاح، عن إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي بعد الهجوم عليه من جانب جماهير الاتحاد، لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح زعيم الثغر أمام الأهلي، مردفًا: "نور الدين لم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد ومثلها للأهلي"، موضحًا أن تقديره في الكرتين كان سليمًا، ومؤكدًا أن مستوى التحكيم يسير في الطريق الصحيح ويحتاج لمساندة الأندية، لا سيما أن الأخطاء لن تنتهي من الملاعب.

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التحرير

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