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أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية

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أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية

مصراوي Masrawy

أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة

كتب - أحمد علي:
أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتدخل في اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية.

وقال في كلمته، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء: "منذ أمس وأنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وأرى اعتراضات على تشكيل الهيئات، ولكنها ليست مسئوليتنا، فقد شكلنا القانون في إطار دورنا التشريعي، ولم نستشر في اسم المرشحين ولم يؤخذ رأينا".

وأكد هيكل، أن القوانين تم إعدادها بشكل جيد وبموافقة جميع أعضاء المجلس، ولم يتم الأخذ برأي اللجنة في أي اختيارات.

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