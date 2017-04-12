الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

كتب - محمد غايات:

قال المهندس خالد العطار، رئيس اللجنة التنفيذية لتنقية بطاقات التموين، إن اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تطرق إلى استكمال قواعد بيانات ١٩ مليون مواطن وسير العمل بالموقع الإليكتروني الذي تم خلاله ١٢٠٠ تحديث منذ إطلاقه يوم الإثنين الماضي.

وأضاف العطار في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أنه تم استقبال ١٨ ألف مظروف حتى الآن، من إجمالي 4.5 مليون بطاقة غير مكتملة البيانات.

وناشد أحمد مهدي، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين، المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم والمستمرة حتى يوم ٣٠ يونيو المقبل، حفاظا على الدعم ومستحقات المواطنين.​