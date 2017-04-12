بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لازالت أسعار البروتين (أسماك - لحم - دواجن) بأسواق االتجذئة في ارتفاع مستمر، دون الافصاح عن سبب واضح لموجة الغلاء تلك، إلا أن المؤكد أن المواطن لن يعد بإستطاعته توفير احتياجاته من البروتين، بحسب ما ذكره بعضهم في أثناء رصد موجة الغلاء بالأسواق اليوم الأربعاء.

وشهدت اسعار اللحوم اليوم، ارتفاعا ملحوظا في الأسعارن ليسجل اللحم البتلو نحو 115 لـ 125 جنيه للكيلو، بينما سجل لحم الكندوز نحو 115 لـ 125 جنيه للكيلو، والضأن سجل سعره من 95 لـ 110 جنيه للكيلو، فيما سجل الكندوز الصغير من 90 لـ 120 جنيه للكيلو، والكندوز الكبير زاد سعره من 85 لـ 115 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الضأن من 82 لـ 100 جنيه للكيلو.

كما واصلت الأسماك ارتفاعها لليوم الثالث على التوالى ليسجل البلطى نحو 30 لـ 35 جنيه للكيلو، وفيليه البلطى 55 لـ 60 جنيه للكيلو، وقشر البياض بنحو 45 جنيه للكيلو، وسجل الثعابين من 80 لـ 120 جنيه للكيلو، والمكرونة الخليجى نحو 30 لـ 40 جنيه للكيلو، والمكرونة السويسى 40 جنيه للكيلو، ووصل سعر كياو البرانيس الاسكندرانى 60 جنيه للكيلو، وترواح سعر كيلو الجمبرى الجامبو من 165 لـ 180 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو المرجان 30 جنيه للكيلو.

شاهد أيضا

أسعر الدواجن أيضا واصلت ارتفاعها بالسوق المحلي، لتسجل الدواجن البيضاء نحو 36 جنيه للكيلو، والبلدية نحو 41 جنيه للكيلو، فيما سجل زوج الحمام 55 جنيه وزوج السمان 16 جنيه، والأوز والبط سجل الكيلو 50 جنيه، فيما سجلت صدور الدواجن نحو 62 جنيه للكيلو، والهياكل نحو 13 جنيه للكيلو، والأوراك سجلت نحو 35 جنيه للكيلو.

"الجوع كافر".. كان هذا تعليق اميمة عبد العال، المواطنة الأربعينية، التى ألتقتها التحرير، اليوم بسوق "أرض اللواء"، والتي أكدت انها وأسرتها لم تعد قادرة على توفير احتياجاتها من البروتينن وبات حلمها أن تستطيع توفيره لثلاث مرات فقط في الشهر، مؤكدة أن كل انواعه ارتفعت حتى الأسماك، التي كانت الملاذ الآمن أصابها جنون الأسعار.

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، قال من ناحيته إن الأسعار بالفعل مرتفعة وذلك بسبب تعدد حلقات التداول، معتبرا أن الارتفاع بسوق التجزئة كبير للغاية مقارنة بسعر المزرعة اليوم، مطالبا بالرقابة على الفارق في الأسعار، لافتا أن المواطن عليه التعامل مع المجزر مباشرة لأن سعره أقل بكثير من الأسواق.