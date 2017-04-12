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محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء»

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محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء»

التحرير

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قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن فاعليات اليوم الثاني للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبير، تسير بشكل هادئ وطبيعي، مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية البالغ عددها 128 لجنة فرعية، موزعة على 97 مقرًا انتخابيًا، بدأت في استقبال الناخبين البالغ عددهم 252 ألفًا وناخبين اثنين، صباح اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشح للفوز بالمقعد الفردى من بين 10 مرشحين يتنافسون على المقعد. 

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات لم تتلق أية بلاغات أو شكاوى خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني والأخير في الانتخابات، وناشد المواطنين بالتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ويساهم في تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

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التحرير

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