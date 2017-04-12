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محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات»

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محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات»

التحرير

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وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، على إعادة بناء الكنيسة الرسولية للأقباط الأنجيليين بقرية "الغريزات" بمركز المراغة، وذلك طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة.

وأوضح المحافظ أن هناك قرارًا من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم الكنيسة المكونة من دورين حتى منسوب سطح الأرض، حيث أن حالة المبنى الحالي للكنيسة يشكل خطورة على المصلين والمنازل المجاورة، مؤكدًا أن الهدم وإعادة البناء سيتم تحت إشراف هندسي مع الحفاظ على المباني المجاورة، وأن القائمين علي الكنيسة قاموا باستخراج التصاريح اللازمة من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بعد مراجعة الرسومات الهندسية وإعتمادها طبقا لأحكام القانون ومطابقة المستندات الدالة علي الملكية الخاصة للكنيسة.

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وأضاف عبدالمنعم، أنه قد تم عقد العديد من اللقاءات مع أهالي القرية من المسلمين والأقباط بواسطة بيت العائلة وقد رحب الجميع باعادة بناء الكنيسة مؤكدين على روح المحبة والتسامح التى تجمع أهالي القرية.

 

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التحرير

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