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برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

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برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

التحرير

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تقدمت غادة صقر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجه لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال العام، بسبب معاناة أصحاب ورش صناعة الأثاث بدمياط من الارتفاع اليومي لأسعار الخامات الأخشاب والبويات وكل ما يتعلق بمستلزمات صناعة الأثاث.

قالت صقر، إن هذا الأمر أثر بشكل سلبي على هذه الصناعة، ما يؤدي إلى آثار سلبية أخرى على الاقتصاد المصري وتشرد العمالة وغلق الورش، مطالبةً بضرورة تحرك فوري لإنقاذ صناعة الأثاث، حفاظا على أصحاب الورش والعمالة من التشريد، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة على المواد الخام بكافة أنواعها التي تدخل في صناعة الأثاث.

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وأشارت  عضو مجلس النواب - إلى ضرورة تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة، بحيث تكون بأسعار تناسب أصحاب هذه الورش لإعادة تشغيلها مرة أخرى بعد توقفها عن العمل.

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التحرير

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