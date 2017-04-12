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الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان

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الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان

التحرير

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طالب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ، باتخاذ خطوات تنفيذية ضد الدول التي تدعم وتمول وتأوي الإرهابيين على أراضيها، خاصة بعد موافقة البرلمان بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية - بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود.

قال الجندى، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن تواجه حربًا قذرة غير معلنة مع الإرهابيين في الوقت الراهن لم تشهدها منذ سبعة آلاف سنة، مناشدًا جميع المواطنين، مساندة جهود الدولة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود وجميع المؤامرات التي تحاك ضد مصر داخليًا وخارجيًا من خلال الإبلاغ عن الإرهابيين وتحركاتهم المشبوهة.

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أشار  الجندي - إلى ضرورة تطهير جميع مؤسسات الدولة من العناصر الإجرامية التي تتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية وإعلان الحرب الحقيقية ضد جميع أصحاب الأفكار التكفيرية التخريبية والتي تبث سموم الفتاوى وتحض على الكراهية وعدم قبول الآخر والإسراع فى تنقية جميع المناهج التعليمية التي تحتوى على الأفكار الهدامة وتسمم عقول التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الحكومة إلى تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لمواجهة التجار الجشعين بقانون الطوارئ، لافتًا إلى أن مصر فى حالة استثنائية ومن ثم فليس هناك أى تعارض بين تطبيق سياسة التسعيرية الجبرية على جميع السلع وسياسة الاقتصاد الحر، مؤكدًا أن تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لا يتعارض مع الدستور فى ضوء اعلان حالة الطوارئ.

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التحرير

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