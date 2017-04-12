توني كروس يعود إلى ميونيخ ملكا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يلتقي اليوم الأربعاء، بايرن ميونيخ مع ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال في مواجهة ستشهد عودة توني كروس من جديد إلى ميونيخ، بعدما لعب 205 مباراة سابقة مع الفريق البافاري.

أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن توني كروس ليس من اللاعبين الذين يتأروا بتغيير قمصان الفرق - وهو الأمر الذي أكده اللاعب نفسه بقواه بأن أي شخص يعرفه جيدًا، يدرك بأن الجوانب العاطفية الخاصة بالمباريات لا تمثل له أي أهمية.

أشار كروس - إلى أن المباراة خاصة للغاية كونها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأمام بايرن ميونيخ ليس أكثر من ذلك، مشددًا على أن مستواه لن يتأثر لكونه لعب من قبل في صفوف الفريق البافارق.

وعن تلك الشراكة، أوضح كروس - مازحًا - بأنه ليس من السهل العثور على رأس سيرجو راموس التي وصفها بأنه واحدة من أسلحة ريال مدريد الأساسية، ليؤكد أنه يدرك جيدا ما يتوجب على ريال مدريد فعله لعبور عقبة بايرن ميونيخ.

شاهد أيضا

ويعود كروس إلى ميونيخ من جديد كملك في كل شيء، حيث يعد أدق اللاعبين في التمرير في أخر موسمين سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا بدقة بلغت نسبتها 93%.

كما صنع توني كروس 43 هدفا في موسمين ونصف أقل بـ6 عن الأهداف التي صنعها طوال مشواره مع بايرن ميونيخ، كما يعد كروس لاعب استراتيجي للغاية ويشكل شراكة مثالية مع سيرجيو راموس في صناعة اللعب.