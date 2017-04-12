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ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

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ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟ ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

مصراوي Masrawy

ماذا يحدث عند إضافة الملح للقهوة؟

كتب - هشام عواض:

القهوة من المشروبات اللذيذة التي يفضّل البعض إعدادها بطرق معينة حتى يحصلوا على نكهة مميزة، ومؤخرًا ظهرت طريقة غير تقليدية في إعداد القهوة وهي بإضافة الملح عليها.

يقول خبراء تذوق القهوة إن الأفضل شرب القهوة سادة بدون إضافة سكر، لكن البعض اتجه إلى وضع إضافة غريبة وهي الملح، وذلك لإعطاء مذاقها نكهة خاصة وتقليل مرارتها، بحسب صحيفة "independent" البريطانية.

وأجريت دراسة علمية في هذا الشأن، حيث كشفت أن أيونات الصوديوم لها قدرة على قمع مرارة القهوة وإبراز نكهتها.

وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة "الطبيعة" العلمية، أن الملح يعمل على تقليل طعم المرارة ويعطي القهوة نكهة أقوى، على عكس السكر الذي يحتاج إلى وضع كمية كبيرة للاحساس بفرق الطعم.

ويرى الخبراء أن وضع التوابل بشكل عام على المشروبات يزيد من نكهتها، في الوقت الذي يحذرون من إضافة الكثير من الملح على كوب القهوة، لأنه سيجعل القهوة طعمها سيء.

ولا يجب إضافة الملح في كل كوب، إلا إذا أرادت أن تحصل على طعم خاص، فتقوم بإضافة القليل منه ليساعد على إعطاء نكهة مميزة.

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مصراوي Masrawy

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