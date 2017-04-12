«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء

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أدان عدد من المشاهير الفيديو الذي بثه تنظيم "داعش" الإرهابى على مواقع التواصل الاجتماعي وحمل اسم "صاعقات القلوب" لعمليات قنص الجنود في سيناء، من ضمنهم جندي تم قنصه أثناء وضوئه استعدادًا للصلاة، والذي حذفته إدارة المواقع فور نشره، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز نجوم المجتمع الذين عبّروا عن غضبهم لقتل جنودنا غدرًا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني تجاه بلدهم.

1- باسل عادل

دعّم البرلماني السابق باسل عادل جنودنا في سيناء، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "بعد مشاهدة فيديو داعش الخسيس الأخير في سيناء، أؤكد مساندتي ودعمي للجيش المصري في سيناء".

2- رامي رضوان

دعا الإعلامي رامي رضوان لشهداء سيناء في ظل الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء وكتب: "لا إله إلا الله

ولا حول ولا قوة إلا بالله.. يارب مع هذه الأمطار أتمنى أن تكون السماء مفتوحة وتتقبل منا دعاءنا.. يا رب أمطر الإرهابيين في سيناء وكافة محافظات مصر بنيران على رؤوسهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يومًا مثل يوم عاد وثمود، اللهم أحصهم عددًا وأهلكهم بددًا ولا تغادر منهم أحدًا، اللهم أرنا فيهم آية اليوم أو غدًا، اللهم اكتب لمصر الخلاص منهم أبد الدهر،

اللهم عليك بهم وبمن يدعمهم، اللهم اكتب لمصر والمصريين الأمن والأمان والسلام والرضا والرخاء والنجاح ، اللهم إنك سميع عليم تجيب الدعاء، اللهم أنك على كل شىء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"، كما أطلق هاشتاج "الجيش المصري رجال" تضامنًا مع خبر أجناد الأرض.

3- سلمى صباحي

عبّرت الإعلامية سلمى صباحي عن استيائها من الفيديو، قائلة: "ماباشوفش صور فيها دم مابتفرجش على فيديوهات قتل .. ماتعملوش شير لحاجة مؤذية كده وادعوا بالرحمة للشهدا وادعوا على الظَلَمَة ربنا ينتقم منهم .. تصبحوا على يوم أحَنّ من يومنا".

4- خالد علي

قال المحامي خالد علي وأحد هيئة الدفاع عن قضية جزيرتي "تيران وصنافير": "فيديو صاعقات القلوب لم يزدنى إلا احترامًا لشهدائنا من العساكر والضباط وفخرًا بهم، وتعاطفًا معهم، ورغبة فى الانتصار لدمائهم وأرواحهم، وغيرة على سيناء التى يتكالب عليها السفاحون والإرهابيون والصهاينة وأتباعهم، فسلامًا على سيناء وشهدائها وأهلها وجبالها ووديانها ورمالها وشواطئها وجزرها.. سيناء ستظل كاملة غير منقوصة".

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5- نشوى مصطفى

أدانت الفنانة نشوى مصطفى قنص الجنود في سيناء، قائلة: "ادعوا لجيش مصر، ادعوا لولادنا وإخواتنا، ولادنا بيحاربوا حرب كبيرة أوى وأعداء كتير، بس والله والله والله قدها وقدود ياأبطال.. الفيديو الحقير اللي بيعرضوه الأنجاس يوجع القلب بس بيقوى العزيمة.. الفيديو متصور بتقنيات صوت وصورة ومونتاج شديد الاحتراف بس والله انتوا ماتعرفوا المصريين والله كلنا فدا مصر وقت الشدة بس رجالتنا فى القوات المسلحة مابيخلصوش ولا بيخافوا دول خير الأجناد ياكفرة.. اتحدوا يامصريين اعتصموا بحبل الله جميعًا.. وقت الحرب كلنا فى ضهر قيادتنا الله يقويه يارب، الكل يدعى من قلبه ربنا ينصرهم يارب ويذل أعداءهم اللهم أعنهم بجنودك اللهم أعنهم بجنودك يارب.. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

6- عبد الرحيم علي

كتب عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي عبد الرحيم علي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك منشورًا، قال فيه: "شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار.. أدعم جيش وشرطة بلدي في مواجهة الإرهاب".

7- وائل عباس

أعرب الناشط وائل عباس عن غضبه من الفيديو الداعشي وقنص الجنود قائلاً: "داعش منزلة فيديو جديد.. قناصة بتقتل العيال الغلابة العساكر في سينا زي الدبان ! عيال طلبة وفلاحين وعمال مالهمش ذنب غير أنهم مجندين! والعيال بتوع داعش بقوا مجهزين بأحدث أسلحة رينجها بعيد وتليسكوبات حاجات من بتاعة الأفلام ولابسين كاموفلاج كأنهم زرع في الصحرا !".

8- مالك عدلي

وصف المحامي مالك عدلي الفيديو الداعشي بسيناء أنه "مرعب"، وأضاف قائلاً: ".البلد دي فيها إرهاب حقيقي والإرهاب ده بيستهدف المسيحيين وبيستهدف جنود الجيش المصري ف سينا (الفيديو اللي ناشراه داعش عن قنص جنودنا فى سينا مرعب بجد).. نختلف زي م احنا عايزين ونقول في النظام السياسي وطريقة إدارة الدولة ما قال مالك في الخمر .. بس إن المخابرات هي للي عاملاه والفتي ده كله بجد عيب وقلة أدب وقلة ضمير واستحمار.. احنا فى مصيبة سودا ولازم نفكر هنخرج منها ازاى، حتي لو المسؤولين عن البلد دى معندهمش مخرج ولا حل، احنا في النهاية اللي هنشيل الطين ولازم ندور على حل".