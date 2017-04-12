الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

كتب - أحمد علي:

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طالب النائب مصطفي الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لمواجهة التجار الجشعين بقانون الطوارئ، مضيفًا أن تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لا تتعارض مع الدستور في ضوء إعلان حالة الطوارئ.

كما طالب الجندي في بيان اليوم الأربعاء، الحكومة، باتخاذ خطوات تنفيذية ضد الدول التي تدعم وتمول وتأوي الإرهابيين على أراضيها.

وقال: "مصر تواجه حربا قذرة مع الإرهابيين في الوقت الراهن لم تشهدها منذ 7 آلاف سنة، فهي حرب غير معلنة"، مناشدًا المواطنين بمساندة جهود الدولة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من العناصر التي تتعاطف مع جماعة الإخوان، حسب قوله.​