حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الأربعاء، حبس هولندي ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بجلب كمية كبيرة من المخدرات لداخل البلاد.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد عاصي، وكيل نيابة الحوادث، أن المتهم هولندي الجنسية، وحاول إدخال كمية كبيرة من الماريجوانا والحشيش والهيروين لداخل البلاد عبر مطار القاهرة.

وأقر المتهم في التحقيقات بحيازته المواد المخدرة في حقيبة السفر الخاصة به، مبررا أنها ملك لصديقه في هولندا وطلب منه توصيلها لشخص ما سيقابله لاحقا.

وأمرت النيابة بعرض المواد المضبوطة على المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لبيان ماهيتها وإعداد تقرير بها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، ألقت القبض على المتهم بعدما بدا ارتباكه خلال تفتيشه بمطار القاهرة، وتبين احتواء حقيبة سفره على كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.