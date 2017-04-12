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بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

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بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

مصراوي Masrawy

بوتين و تيلرسون

موسكو - (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن الرئيس يمكن أن يجتمع مع وزير الخارجية الامريكي، ريكس تيلرسون، الذي يقوم بزيارة لموسكو، لاجراء محادثات من المتوقع أن تتركز على الصراع السوري.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للانباء عن المتحدث، ديمتري بيسكوف قوله "هناك إمكانية بلا ريب (للاجتماع مع تيلرسون)".

وكانت الوكالة قد نقلت في وقت سابق عن السفير الامريكي، جون تيفت قوله إنه يتوقع أن يجتمع بوتين مع تيلرسون.

كان تيلرسون قد وصل إلى موسكو، أمس الثلاثاء لإجراء محادثات يتوقع أن تتناول الصراع السوري والمشكلة الأوكرانية والتوتر فى شبه الجزيرة الكورية.

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