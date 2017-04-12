فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

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حرص أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ومنتخب مصر، على تهنئة زميله بالفريق مؤمن زكريا بمناسبة عيد ميلاده وحفل زفافه.

وقام فتحي بنشر صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا عليها "كل سنة وأنت طيب يا مؤمن وعقبال مليون سنة.. وزواج مبارك وسعيد عليك إن شاء الله".

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وكان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، منح مؤمن زكريا، راحة 48 ساعة من تدريبات الفريق عقب الفوز أمام الاتحاد السكندري أمس، الثلاثاء، لعقد قرانه.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، الأحد المقبل، على استاد أسوان، ضمن مباريات الدوري العام.