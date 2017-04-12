تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

الفيوم - حسين فتحي:

تسببت وجبة أرز فاسدة في تسمم 4 أطفال من أسرة واحدة بإحدى قرى الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مستشفى أبشواي المركزي، بوصول كل من رحمة ربيع عبد الله، 3 سنوات، وشقيقها عمر، عامان، وابنة عمهم نورا رمضان عبد الله، 3 سنوات، وشقيها مهند، عامان، وجميعهم أولاد عمومة، مقيمين بقرية زكي صالح التابعة لمركز الشواشنة.

وتبين أن الأطفال الأربعة أُصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة أرز فاسدة.

جرى نقل الأطفال المصابين لمستشفى أبشواي المركزي.