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ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

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ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

مصراوي Masrawy

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا

القليوبية - أسامه علاء الدين:

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في ضبط عاطل، حاول إدخال 19 قرصا مخدرا لسجين بالسجن المركزي في الخانكة.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، إخطارا بضبط "أحمد. ع"، 21 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحوزته 19 قرصا مخدرا، حال تواجده بالزيارة، بقصد توصيلها للسجين "هاني. و"، 39 عاما، عاطل، محبوس على ذمة القضية رقم 24338 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م، سلاح ومخدرات، المودع بالسجن المركزي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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