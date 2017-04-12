بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

أسوان - إيهاب عمران:

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بجولة تفقدية لآثار النوبة القديمة بمنطقة "عمدا والسبوع" الواقعة على بعد ٢٤٠ كيلومتر جنوب شرق المدينة.

ورافق المحافظ في الزيارة اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان.

واستمع المحافظ لمطالب وإحتياجات العاملين بمعابد عمدا والسبوع وكذلك المشكلات التي يعانون منها وأهمها زحف الرمال بمحيط وداخل المباني الأثرية وتراكمها لارتفاعات تصل إلى ٣ أمتار، إلى جانب إهمال أعمال النظافة والصيانة والترميم يعرض كافة التماثيل والنقوش الفرعونية فيها للتلف والتشويه.

وأضاف العاملون:" أن المنطقة تفتقد لغياب الإضاءة ليلاً داخل المعابد نظراً لتعطل وحدات الطاقة الشمسية وتعرض كابلات ولوحات كهربائية للسرقة بسبب نقص أفراد الحراسة وعدم وجود سور حول المنطقتين لتأمينها وحماية آثارها، وتدهور حالة الاستراحات وأماكن الإعاشة وإقامة العاملين والموظفين وتوقف محطة تحلية المياه".