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بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

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مصراوي Masrawy

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابانتحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان

كتب - هشام عواض:

الطعام ليس فقط سد جوع بل أيضا فن يتقنه البعض، وهناك من يعده بطرق غير تقليدية حتى تجذب الناس وخاصة الأطفال، مثل ما صنع الكيك برسومات الحيوانات في اليابان.

تقوم "ران" وهي مُدرسة طهي في طوكيو، بإعداد الكيك الشهي وتحويله أيضا لأشكال فنية لإبنها، بحسب "business insider".

تصنع مدرسة الطهي رسومات للحيوانات والشخصيات الكارتونية على الكيك، واسمته "konel bread".

وتشكل "ران" العجين بأشكال وألوان مختلفة وتقوم بحشوه وترتيبه بطريقة معينة، حتى تكّون في النهاية الصورة التي تريدها، ثم في النهاية تقوم بالتقطيع.

وفي الفيديو التالي توضيح بطريقة الصنع:

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