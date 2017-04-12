الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود

كتبت-نسمة فرج:



أعلن الكاتب الصحفي، عماد الغزالي، أنه سيتسلم بدءً من اليوم الأربعاء، مهامه كرئيس لتحرير صحيفة "القاهرة"، التي تصدر عن وزارة الثقافة، خلفًا للكاتب الصحفي، سيد محمود.



وقال الغزالي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم: "أبدأ غدًا تجربة جديدة، رئيسًا لتحرير جريدة "القاهرة"، التي تصدر عن وزارة الثقافة، خلفًا لأخي وصديقي، سيد محمود، الذي عاد إلى بيته الأصيل جريدة الأهرام".



وكان سيد محمود أعلن استقالته من رئاسة تحرير الجريدة بناء على طلب وزير الثقافة لخلاف في وجهات النظر؛ حيث كتب محمود على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": فخور أن العدد الخاص بالأستاذ سمير فريد من جريدة القاهرة هو آخر عدد يحمل توقيعي كرئيس للتحرير، وسأعود بعد استقالتي اعتبارا من اليوم وبناء على طلب وزير الثقافة لخلاف في وجهات النظر للعمل في مؤسستي العزيزة الأهرام".