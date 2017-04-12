رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة

كتب - محمد غايات:

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع عدد من منتجي الحديد والصلب في مصر، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة.

ويأتي الاجتماع فى إطار استكمال اللقاءات التي تتم لمناقشة واستعراض المشكلات التي تواجه صناعة الحديد والمقترحات الخاصة بتسويتها، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع عددًا من الأفكار المتعلقة بتطوير صناعة الحديد والصلب وإمكانية تدخل الدولة لتذليل بعض العقبات التي تواجه هذه الصناعة الهامة، أخذاً في الاعتبار أهمية توفير المناخ الداعم لمساندة الصناعات الوطنية الثقيلة ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة المقترحات التي تم طرحها وكيفية تنفيذها وبترتيب اجتماع موسع يضم عدد من الوزارء المعنين وممثلين عن صناعة الحديد والصلب بهدف وضع حلول عملية يمكنها التغلب على المشاكل التي تؤثر على هذه الصناعة الحيوية.