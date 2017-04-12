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السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن

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السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن

التحرير

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قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إحالة اتفاقيه تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مخالفة صريحة وواضحة لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بشكل نهائي بمصرية الجزيرتين، مُعتبرًا أن الإصرار على مناقشتها داخل البرلمان هو تنازل متعمد لمن لا يملك الأرض لمن لا يستحقها.

وأشار السادات، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الأرض ستبقى مصرية حتى وإن احتال البعض لتسميتها بغير ذلك، وأن التاريخ سيلاحق كل من ساهم أو فرط في أي شبر من أرض .

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وناشد السادات أعضاء مجلس النواب بالانتصار لسيادة القانون وللإرادة الشعبية التي ترفض هذه الاتفاقية لعلها تساهم في تحسين صورة البرلمان وأدائه المتواضع أمام الجميع.

وأوضح أن المصريين على مدار التاريخ لم يفرطوا في أرضهم أبدًا وإن الجزر عائدة لا محالة، كما عادت سيناء وذلك لارتباط المصريين بأرضهم ودفاعهم عنها بالدماء والمفاوضات السلمية عبر التاريخ.

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التحرير

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