بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

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استنكر طلاب مدرسة أرض الناصرية بالإسكندرية، العمليات الإرهابية والتفجيرات التي تستهدف الكنائس، وخاصة التفجيرين الأخيرين بطنطا والإسكندرية، ولكن الاستنكار الطلابي جاء على طريقتهم الخاصة.

ظهر طلاب المدرسة، خلال مقطع فيديو عرضه برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون"، يؤدون تحية العمل فى طوابير ترسم صورة للهلال مع الصليب للتأكيد على التلاحم والوحدة الوطنية بين المصريين، مرددين هتافات "عاش الهلال مع الصليب"، بعد أن رسموا شعار الوحدة الوطنية بأجسادهم.

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وأشادت الإعلامية أسماء يوسف، بمحاولة الطلاب تحويل المقولة السياسية إلى نموذج عملى فى فناء مدرستهم من خلال رسم الهلال والصليب، مؤكدة أنه لا فرق بين مسلم ومسيحى إلا بالعمل وحب الوطن والالتزام بالدستور والقانون.