رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب

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اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع عدد من منتجى الحديد والصلب فى مصر، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وهو الاجتماع الذي يأتي فى إطار استكمال اللقاءات التى تتم لمناقشة واستعراض المشكلات التى تواجه صناعة الحديد والمقترحات الخاصة بتسويتها.

وتناول الاجتماع عددًا من الأفكار المتعلقة بتطوير صناعة الحديد والصلب وإمكانية تدخل الدولة لتذليل بعض العقبات التى تواجه هذه الصناعة الهامة، أخذًا فى الاعتبار أهمية توفير المناخ الداعم لمساندة الصناعات الوطنية الثقيلة ودورها فى النهوض بالاقتصاد الوطنى.

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ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بدراسة المقترحات التى تم طرحها وكيفية تنفيذها وبترتيب اجتماع موسع يضم عددا من الوزراء المعنيين بالإضافة إلى ممثلين عن صناعة الحديد والصلب بهدف وضع حلول عملية يمكنها التغلب على المشاكل التى تؤثر على هذه الصناعة الحيوية.