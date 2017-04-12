أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب

Google+ Print
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع عدد من منتجى الحديد والصلب فى ، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وهو الاجتماع الذي يأتي فى إطار استكمال اللقاءات التى تتم لمناقشة واستعراض المشكلات التى تواجه صناعة الحديد والمقترحات الخاصة بتسويتها.

وتناول الاجتماع عددًا من الأفكار المتعلقة بتطوير صناعة الحديد والصلب وإمكانية تدخل الدولة لتذليل بعض العقبات التى تواجه هذه الصناعة الهامة، أخذًا فى الاعتبار أهمية توفير المناخ الداعم لمساندة الصناعات الوطنية الثقيلة ودورها فى النهوض بالاقتصاد الوطنى.

شاهد أيضا

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بدراسة المقترحات التى تم طرحها وكيفية تنفيذها وبترتيب اجتماع موسع يضم عددا من الوزراء المعنيين بالإضافة إلى ممثلين عن صناعة الحديد والصلب بهدف وضع حلول عملية يمكنها التغلب على المشاكل التى تؤثر على هذه الصناعة الحيوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين