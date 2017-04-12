صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال

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يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في ضم أليكس أوكسلاد تشامبرلين، لاعب خط وسط أرسنال، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن الدولي الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا، متبقي في عقده أقل من 18 شهرًا، وليس لديه النية لتمديد عقدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أليكس أوكسلاد تشامبرلين على استعداد لترك أرسنال، ولايرغب في الاستمرا منذ مارس الماضي.

وأشارت ذا صن إلى أن أليكس أوكسلاد تشامبرلين، سيكلف خزينة ليفربول نحو 35 مليون جنيه استرليني، على الرغم من أنه لا يشارك بصفة أساسية مع الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال.

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وتابعت الصحيفة بأن ليفربول سيواجه صراع قوي لضم تشامبرلين، في ظل اهتمام كبير من جوزيه موريينو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، والإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

يذكر أن صحيفة ميرور البريطانية، ربطت تشامبرلين، بنادي مانشستر يونايتد، لتعزيز خط وسط الشياطين الحمر وتعويض رحيل الثنائي الفرنسي مورجان شنايدرلين إلى إيفرتون والهولندي ممفيس ديباي إلى ليون الفرنسي، علاوة على كبر سن مايكل كاريك، الذي سيصل لعامه الـ 36.

وتابعت ميرور، أن أليكس أوكسلاد تشامبرلين سيناسب شخصية البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، كما أن الأخير يرغب في استغلال الارتباك، حول مستقبل الفرنسي ارسين فيجر، المدير الفني لأرسنال.