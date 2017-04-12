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رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

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رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

التحرير

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كشف اللاعب الجزائري رياض محرز أن اللاعب الإيفواري ديديه دروجيا يعد واحد من بين 3 لاعبين يعتبرهم مثله الأعلى وذلك حسبما نقل موقع "سكواكا".

ويعتبر دروجبا واحد من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ الدوري الإنجليزي وذلك بعد تسجيله 164 هدفا مع تشيلسي، ليقود البلوز للتتويج بلقب البريميرليج 4 مرات إلى جانب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات أيضا مع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبة واحدة.

كما يمتلك دروجبا رقمين مميزين باعتباره أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي (104) إلى جانب كونهه أفضل هداف إفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفا.

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وأكد اللاعب الجزائري بأنه يرغب في السير على خطي دروجبا، مشيرا في الوقت ذاته إلى عشقه لكل من زين الدين زيدان والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعن أفضل ثلاث لاعبين مروا على تاريخ كرة القدم، أشار محرز على أن الثلاثي الأفضل هم الظاهرة رونالدو وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

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التحرير

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