توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي

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حذر فرناندو توريس زملاءه في أتلتيكو مدريد من الاستهانة بفريق ليستر سيتي، قبل صدامهما اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب فيسينتي كالديرون، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي، بعدما واجه حملة صعبة للغاية هذا الموسم للدفاع عن لقبه، إلا أن الثعالب نجحوا في الوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال في مشاركتهم الأولي بأعرق المسابقات الأوروبية.

وأوضح توريس أن ليستر سيتي لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بالحظ، كما لم يصبحوا أيضا الفريق الإنجليزي الوحيد المتبقي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالحظ.

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وأضاف النينو أن كل ما حققه ليستر سيتي يأتي بسبب كونه فريقا عظيما يعمل بجد، مشيرا إلى أن نجاحتهم مستحقة بدون أدنى شك، مطالبا الجميع بعدم إعتبار أتلتيكو مدريد الفريق صاحب الحظوظ الأكبر للوصول إلى نصف النهائي في ظل صعوبة المباراة.

وأشار توريس إلى أن الميزة الوحيدة التي يتمته بها أتلتيكو هو اعتياده على اللعب في تلك المرحلة من دوري الأبطال، معربا عن أمله في أن يستغل الروخيبلانكوس تلك الخبرة لصالحه.