تغييرات كبيرة في يوفنتوس بعد التغلب على برشلونة

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أكد مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري عن عزمه إجراء تغييرات كبيرة في تشكيل يوفنتوس الذي سيواجه بيسكارا يوم السبت المقبل، بعد الفوز الكبير الذي حققته السيدة العجوز أمس على برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح أليجري أن يوفنتوس أمتع الجماهير في مباراة الأمس وحظي بنتيجة رائعة للغاية، مشيرا إلى أن الجماهير علقت أمال عريضة على اللاعبين من أجل تخطي ربع النهائي، وكان الأمر بمثابة اختبار نفسي كبير على اللاعبين ونجحوا فيه بإمتياز أمس.

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وأضاف أليجري أنه يتبقى 45 يوما على نهاية الموسم ولم يفوز يوفنتوس بلقب الدوري أو الكأس ولم يصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، مطالبا الجميع بعد الابتعاد عن تلك الحقيقة خاصة أن الفريق يبنغي عليه التحضير جيدا لمباراة بيسكارا وضمان الفوز بالدوري الإيطالي.

وأشار المدرب الإيطالي إلى إمتلاكه لقائمة كبيرة من اللاعبين لحسن حظه، لذا لن يخوض المباراة المقبلة في الدوري بالعناصر الحاسمة من أجل الاستعداد أيضا لبرشلونة الذي نجح في تسجيل 6 أهداف في شباك باريس سان جيرمان، لذا لن تكون المهمة سهلة على الإطلاق في لقاء الإياب على ملعب كامب نو.