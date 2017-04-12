انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

كتب - طه عبيد

أعلن مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، انتظام حركة الطيران حتى الآن، رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، موضحًا أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن سوء الطقس لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات أو وصولها، ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة، سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة .

وأشار إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول ، للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ .​