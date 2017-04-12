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الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

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الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية، وذلك لاستقبال أي حالات تعاني من اختناقات وضيق في التنفس نتيجة العواصف الترابية ببعض المحافظات.

أوضح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم التأكيد على تواجد جميع الفرق الطبية من أطباء وتمريض ومد المستشفيات باحتياجاتها من أسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية ومراجعة جميع شبكات الغازات في مناطق العواصف الترابية.

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، أن مرضى الحساسية أو الربو يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان، لذا يجب أن يتجنبوا التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح.​

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