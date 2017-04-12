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سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين

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سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين

مصراوي Masrawy

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

وصلت سبيل دو كارتين، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى الأقصر، للقيام بجولة تفقدية على عدد من المنشآت الصحية والسياحية بالمحافظة، في إطار زيارتها للمحافظة التي تستمر ليومين.

تزور السفيرة البلجيكية والوفد المرافق لها، مستشفى الأقصر الدولي، ومركز دار الشفاء و مدينة الطود جنوب الأقصر، حيث تشارك في ندوة بجمعية الشباب، ثم تشاهد مباراة كرة قدم خيرية بالنزل الدولي للشباب بالطود.

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