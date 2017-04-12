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اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب

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اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب

مصراوي Masrawy

حلمي النمنم وزير الثقافة

الأقصر محمد محروس:

يفتتح حلمي النمنم وزير الثقافة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب في ساحة أبو الحجاج، مساء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وذلك ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017".

ينظم المعرض، الهيئة العامة للكتاب، ويضم كافة إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، بتخفيضات تصل إلى 50%.

يضم البرنامج الثقافي للمعرض، العديد من الندوات والأمسيات الشعرية منها، ندوة "الروح الهندية" و"مستقبل الثقافة السياحية في الأقصر"، و"المؤسسات الصحفية والإعلامية – تحديات وهموم".

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