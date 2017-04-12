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بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد

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بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد وفد من التحالف الياباني الفرنسي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الربان علي عاصم، مدير عام ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن زيارة وفد من التحالف الياباني الفرنسي ممثل في الشركات العالمية تويوتا وNYK وبولوريه الفرنسية، لميناء شرق بورسعيد.

وأشار عاصم، في تصريحات صحفية، إلى أن زيارة الوفد للتعرف على أنشطة الميناء بصورة أكبر على الطبيعة وفرص الاستثمار به، رغبة في ما تم الاتفاق عليه أثناء توقيع دكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، للمرحلة النهائية للمفاوضات مع ممثلي شركة تويوتا، لإنشاء أحدث وأكبر رصيف بميناء شرق بورسعيد لتداول السيارات، بعد إنشاء منطقة تجارية مساحتها 200 ألف متر مخصصة لشركات السيارات لعرض سياراتهم، تضم منطقة جاذبة للتسويق وحلقة للتخزين، وأخرى لقطع الغيار وغيرها.

وأضاف أن التحالف الياباني الفرنسي سينفذ المشروع خلال الشهور المقبلة، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويكون بداية لاستثمارات عالمية في شرق بورسعيد، باعتبار أن صناعة السيارات من أهم الصناعات التي لها مميزات في المنطقة.

كما سيزور الميناء أيضاً وفد بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، ومشاهدة البنية التحتية، والتقدم الذي يشهده الميناء من حجم التداول والإجراءات المتبعة وأنشطة التشغيل، حيث تمتلك الهيئة من الصلاحيات مايجعلها تتمتع باستقلالية في اتخاذ القرارات.

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