بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية

الشرقية – فاطمة الديب:

في لافتة طيبة، وقفت طالبات مدرسة كفر صقر الزراعية الثانوية بنات، صباح اليوم الأربعاء، دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا التفجيرات الإرهابية التي ضربت كنيستي مار جرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية.

حضر الوقفةً، عددٌ من قيادات المدرسة، برئاسة سوسن شبل، مديرة الإدارة التعليمية بكفر صقر، وأحد شيوخ مديرية الأوقاف بالشرقية.

يذكر أن انتحاريًا فجر نفسه أمام بوابة الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في الإسكندرية، الأحد الماضي، ما أسفر عن سقوط 17 شهيدًا وإصابة 48 آخرين، بينهم عدد كبير من قوات الشرطة، بينما أسفر تفجير مماثل داخل كنيسة مارجرجس في طنطا عن سقوط 28 شهيدًا وعشرات المصابين.