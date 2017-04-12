شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار»

شيماء مصطفى

قال أحد متصلي برنامج العاشرة مساءً ويدعى “سيد” مهاجم النائب ” مصطفى الجندي ” عضو مجلس النواب المصري، وذلك بعد مطالبة الأخير بتطبيق قانون الطواريء على جميع التجار بعد رفع جميع السلع على المواطنين خلال الأيام الماضية.

واضاف المتصل من خلال برنامج ” العاشرة مساءً” والمذاع على قناة ” دريم ” الفضائية المصرية قائلاً : ” أن النائب مصطفى الجندي، يرتدي الجلباب ليدعي قربه من الفلاحين والفقراء، مشيرا إلى أنه يدفع ضرائب بقيمة 13 ألف دولار سنويا لأمريكا عن ممتلكاته بها” على حد قوله.

ومن جانبه علق النائب مصطفى الجندي قائلاً: “احنا مش ساكتين وبنقدم طلبات إحاطة للحكومة، ولن نسمح بعودة التجار المحتكرين للسلع من جديد”، وعلق المتصل قائلا: “طلبات إحاطة بدون تحقيق أي شئ على أرض الواقع يبقى ايه فايدتك نائب؟”.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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