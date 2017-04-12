هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم

شيماء مصطفى

صرح الشاب على كمال، من قرية بنى مزار بالمنيا، في حوار تليفزيونيمع الإعلامى وائل الإبراشىK ببرنامج “العاشرة مساءً” المذاع على فضائية دريم، أنه شاهد تدريبات تنظيم داعش الإرهابي في لبيبا عن قرب من خلال تواجده هناك عام 2012.

فقد أوضح على، أنه كان يعمل في ليبيا في مقهى شعبى، يتردد عليه غالبية المصريين الموجدين هناك، ومن بين المترددين على المقهى، شخص يدعى “الشيخ سالم”، وهو مؤسس كتيبةاسمها الحركي كتيبة “أبو سليم”، وشخص آخر يدعى هاني السباعي، المتهم في إحدى قضايا تنظيم الجهاد في مصر.

وأضاف، على، أن تدريبات تنظيم داعش تشبه تدريبات الجيش تماما، يشرف عليها ضباط منشقة عن الجيوش النظامية من دول مختلفة، فضلا، عن استخدامهم أحدث الأسلحة وأجهزة الاتصال.

وتابع على، أنه خلال تواجد في ليبيا وعمله مع أحد أفراد التنظيم في ورشة إصلاح سيارات، اكتشف مفاجأة صادمة،وأمر لايصدقه عقل، أن تنظيم داعش، يعطي لأفراده أقراص مخدرة لمواصلة التدريبات دون تعب، وكذلك أثناء دخولهم المعارك، وأن الراتب الشهري للفرد المنضم لداعش هو 100ألف دولار شهريا .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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