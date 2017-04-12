أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

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يستضيف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بملعب فيسنتي كالديرون، بقيادة الحكم الدولي السويدي يوناس أيركسون، ضمن مباريات الذهاب بالدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا.

واعتاد أتلتيكو المشاركة في دوري الأبطال خلال المواسم الأخيرة وتخطي عقبة فرق كبيرة، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه اصطدم مرتين بعقبة جاره اللدود ريال مدريد وخسر نهائي 2014 (1-4) بعد التمديد بعدما كان متقدماً 1-0 حتى الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، و2016 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

إلا مواجهة فريق من مستوى ليستر الذي يخوض غمار المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، ويعاني على مستوى الدوري المحلي هذا الموسم، قد يكون أصعب من إقصاء فرق من العيار الكبير، لذلك يأمل أتلتيكو مدريد في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل محاولة تحقيق أكبر نتيجة ممكنة أمام ليستر سيتي.

ويخوض فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني غمار الدور ربع النهائي للموسم الرابع على التوالي، وهو ما يعني أن خبرته ستسهل مهمته أمام ليستر الذي تحول في أقل من عام من بطل للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الى فريق يصارع من أجل تجنب الهبوط الى الدرجة الأولى، ما تسبب بإقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

وحقق ليستر بداية مثالية مع مدربه الجديد كريج شكسبير، بعد فوزه في مبارياته الخمس الأولى معه، مما سمح له بالابتعاد عن منطقة الخطر، الا انه سقط الأحد أمام ايفرتون 2-4.

ويأمل أتلتيكو ألا يلقى نفس المصير الذي اختبره مواطنه إشبيلية في الدور السابق، إذ خرج النادي الأندلسي على يد ليستر.

وتشير الأرقام إلى أن رياض محرز ساهم في إحراز 6 من أهداف ليستر سيتي العشرة هذا الموسم في دوري الأبطال (سجل 4 صنع 2)، في المقابل ساهم أنطوان جريزمان في إحراز 50% من أهداف أتليتيكو مدريد في دوري الأبطال منذ الموسم الماضي (سجل 11 صنع 3).

ولم يلتق الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهما سبق أن تواجها في الدور الأول من كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1961- 1962 والدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1997- 1998 وفاز أتليتيكو في المباراتين.

ووصل أتلتيكو مدريد إلى ربع النهائي في 8 مرات سابقة من أصل 12 مشاركة سابقة، وودع من هذا الدور في 3 مشاركات سابقة، كانت الأولى في موسم 1977- 1978 على يد كلوب بروج البلجيكي والثانية في موسم 1996- 1997 على يد أياكس والأخيرة في موسم 2014- 2015 على يد ريال مدريد.

من جانبه نجح ليستر سيتي في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نستعرض أرقام الفريقين في نسخة هذا العام من دوري أبطال أوروبا:

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أتليتيكو مدريد

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: أوبلاك - جودين - فليبي لويز - ساؤول - كوكي - كاراسكو - جيرزمان - جاميرو.

- آخر مشاركة في الدور ربع نهائي: 2015-2016.. فاز على برشلونة 3-2.

- الأكثر تهديفًا: أنطوان جريزمان برصيد 4 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: أنطوان جريزمان برصيد هدفين.

ليستر سيتي

- اللاعبون الأكثر مشاركة مع الفريق هذا الموسم: شمايكل - مورجان - فوكس - محرز - فاردي.

- آخر مشاركة في الدور ربع النهائي: أول مشاركة.

- الأكثر تهديفًا: رياض محرز 4 أهداف.

- الأكثر صنعًا للأهداف: رياض محرز هدفين.