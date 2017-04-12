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السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

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السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

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قال دكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس عبد الفتاح استقبل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لمتابعة استعداد الوزارة لفصل الصيف، مؤكدًا أن الوزير أكد للرئيس أن الإنتاج الكهربائي يكفي احتياجات المواطنين بالصيف.

وأوضح حمزة، أنه سيتم إعادة هيكلة الكهرباء لضمان توزيع التيار بجودة ولمراعاة الجانب الاقتصادي وطمأنة المواطنين وعدم الضغط عليهم.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "أي تكهنات حالية بزيادة أسعار فواتير الكهرباء ليس لها أساس من الصحة لكنها اجتهادات شخصية ليس لنا علاقه بها، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير الكهرباء بالكامل خلال الفترة القادمة".

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وتابع: "الاحتياطي الموجود يكفي المواطنين والمشروعات، والتحدي الحالي أمامنا هو النقل والتوزيع بشكل عادل بين كافة المواطنين، مؤكدا أن المواطنين عليهم ترشيد استهلاك التيار والإبلاغ عن أي مشاكل بسرقات الكهرباء".

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