حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم

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قام جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بعمل حملات على الأسواق بالإسكندرية لضبط المخالفين.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم، إن الحملات أسفرت عن تحرير 9 محاضر مختلفة ضد بعض المحال التجارية بمناطق "حي شرق وحي غرب ووسط الاسكندرية " بسبب مخالفتهم لقانون حماية المستهلك حيث تم تحرير محضرين ضد محلين للأسماك بسوق فيكتوريا لضبط كمية من أسماك البقرة السامة أثناء عرضها وتداولها للبيع وهي أنواع غير مصرح ببيعها للمستهلكين.

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وأضاف: "أنه تم تحرير محضر لضبط كمية من أسماك السردين المملحة غير الصالح للاستهلاك الادمي وتنبعث منه رائحة كريهة بمحلات أبو طاحون الكبري بمنطقة كليوباترا، كما تم تحرير محضر بمينا البصل لضبط كمية من الأسماك الفاسدة غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتنبعث منها رائحة كريهة بمحلات اولاد الشيخ بمنطقة القباري، فضلا عن محضر لضبط كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي وتنبعث منها رائحة كريهة بسوق الكارنتينا، وتحرير محاضر ضد بعض المحال التجارية بسوق باب عمر باشا لضبط كمية من أسماك الرنجة والبوري والسردين المملح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتنبعث منها رائحة غير مقبولة".

وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بأن يتوخوا الحيطة والحذر عند شرائهم أسماك الفسيخ والأسماك المملحة خلال أعياد الربيع ،حيث لا يجب الشراء إلا من مصادر موثوقه لأن أسماك الفسيخ يمكن أن تكون منتهية الصلاحية وغير صحية بالاضافة إلى أن تركها مكشوفه في الهواء الطلق يمكن أن يسبب تلوثا لهذه الأسماك من الأتربة والرصاص والحشرات والذباب وكل ذلك لا يمكن رؤيته أو معرفته بالعين المجردة أو من خلال حاسة الشم لأن رائحتها نفاذة تغطي على أية روائح فاسدة.