أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج

Google+ Print
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أقدم عامل على قتل نفسه اليوم الأربعاء، بسبب مروره بضائقة مالية حيث رطم رأسه بالحائط فارتد قتيلًا في الحال وتم نقله لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.
 
تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد مقتل رفعت عبد الحافظ أحمد 60 عامًا، عامل، ويقيم بشارع الحرية دائرة المركز إثر إصابته بجرح بفروة الرأس ونزيف بالأنف وفقدان الوعي، وتوفي عقب وصوله، وبسؤال نجله عاطف 33 عامًا، قرر قيام والده بـ"رطم رأسه بالحائط" وإحداث إصابته بنفسه لمروره بضائقة مالية مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك. 

شاهد أيضا

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5332 إداري المركز لسنة 2017 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا