عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج

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أقدم عامل على قتل نفسه اليوم الأربعاء، بسبب مروره بضائقة مالية حيث رطم رأسه بالحائط فارتد قتيلًا في الحال وتم نقله لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.



تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد مقتل رفعت عبد الحافظ أحمد 60 عامًا، عامل، ويقيم بشارع الحرية دائرة المركز إثر إصابته بجرح بفروة الرأس ونزيف بالأنف وفقدان الوعي، وتوفي عقب وصوله، وبسؤال نجله عاطف 33 عامًا، قرر قيام والده بـ"رطم رأسه بالحائط" وإحداث إصابته بنفسه لمروره بضائقة مالية مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

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وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5332 إداري المركز لسنة 2017 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.