الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

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كشف تقرير وزارة المالية حول بيانات مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، أن إجمالي حجم المصروفات العامة المستهدفة تبلغ نحو 66.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، فى مقابل نحو 936 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 52 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2016-2017.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف أيضا زيادة حجم الإيرادات العامة بنسبة بلغت نحو 27%، لتصل إلى نحو 46.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 830 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، في مقابل نحو 35 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 631 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.

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كما يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، تحقيق استثمارات بقيمة تبلغ نحو 35.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 646 مليار جنيه، وذلك من خلال تمويل الجهات الحكومية والعامة، بنسبة تبلغ نحو 45%، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة تبلغ نحو 55% من إجمالي حجم الاستثمارات المستهدفة.