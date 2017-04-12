بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية

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استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة من البنك الدولي في ختام عملها في مصر، للتعرف على إجراءات تحسين بيئة الأعمال.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي طموح لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي، وتحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة الأعمال، مشيدة بجهود البنك الدولي في دعم المشروعات التنموية بمصر.

وسلم البنك الدولي، في مارس الماضي، مصر، مليار دولار كدفعة ثانية من قرض متفق عليه بين الجانبين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

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وأطلعت البعثة، الوزيرة، على نتائج زيارتها إلى القاهرة، ولقائهم بعدد من الوزارات، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، حيث أشادت البعثة بالإجراءات، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدمًا في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وناقش الاجتماع، الخطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يُحدد على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وذكرت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.