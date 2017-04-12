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تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

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تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

التحرير

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تباينت الفاكهة، اليوم الأربعاء، في أسواق الجملة، ليسجل البرتقال الصيفي نحو 4 لـ 6 جنيهات، واليوسفي نحو 5 لـ 8 جنيهات، والفراولة نحو 3.5 لـ 5.5 والجوافة نحو 5 لـ 8 جنيهات، والتفاح الأمريكي نحو 13 لـ 18 جنيهًا للكيلو، والتفاح الجولدن والسوري نحو 12 لـ 16 جنيهًا للكيلو، والموز البلدي نحو 4.5 لـ 5.5 جنيه للكيلو.

وارتفعت أسعار الفاكهة قليلًا بسوق التجزئة ليسجل البرتقال الصيفي نحو 8 جنيهات للكيلو، واليوسفي نحو 7 جنيهات للكيلو، والفراولة نحو 6 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي نحو 20 جنيهًا للكيلو، والجولدن والسوري نحو 17 جنيهًا للكيلو، والموز البلدى نحو 7 جنيهات للكيلو.

بينما استقرت أسعار الخضروات لتسجل الطماطم في سوق الجملة نحو 4.5 لـ7.5 جنيه، بينما سجلت البطاطس نحو 3 لـ3.75 جنيه للكيلو.

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وسجل البصل نحو 3 لـ5 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 2 لـ3.5 جنيه للكيلو، بينما سجل الجزر نحو 1.5 لـ2.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب سجل نحو 3 جنيهات للكيلو، والبازلاء سجلت نحو 3.25 لـ4.25 جنيه للكيلو، فيما سجلت الملوخية نحو 4 لـ5 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 3.5 لـ4 جنيهات للكيلو، والسبانخ نحو 3 جنيهات للكيلو، بينما سجل الفلفل الرومي والبلدي نحو 5 لـ7.5 جنيه للكيلو.

 أما أسعار التجزئة، فقد شهدت انخفاضًا منذ الأمس، لتسجل البطاطس نحو 5 لـ6 جنيهات للكيلو، والبصل بنحو 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 4 لـ6 جنيهات للكيلو، والجزر سجل نحو 4 جنيهات للكيلو، والبازلاء سجلت نحو 5 جنيهات للكيلو، والملوخية سجلت 7 جنيهات للكيلو، والفاصوليا سجلت نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، والقلقاس سجل نحو 9 جنيهات للكيلو. بينما سجلت السبانخ نحو 6 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي نحو 7 لـ9 جنيهات للكيلو، والفلفل البلدي بنحو 7 لـ8 جنيهات للكيلو.

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التحرير

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