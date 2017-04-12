فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

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قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن هناك ظروف استثنائية تهدد حياة الشعب المصري ولذلك لجأت الدولة لتطبيق قانون الطوارئ، موضحا أن من يعارض الطوارئ هو من صفوف الإرهاب.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc": "المواثيق الدولية تكفل وترخص للدول ذات السيادة في حالات الحرب أو حالات الخطر الدائم أن تلجأ لتطبيق الطوارئ".

وتابع: "لم نجد معارض واحد في أي دولة عند تطبيق الطوارئ، ولكن في مصر البعض يريد أن تحدث الحرائق بمصر حتى تعلن حالة الطوارئ، ولكن الدولة إذا وردت لديها معلومات مؤكده عن عمليات إرهابية عليها الإ تنتظر ولا تتردد بتطبيق الطوارئ".

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واستكمل:"الدولة هي من تتحمل مسئولية واجب السلم والأمن للمواطنين والمجتمع والإ فأنها لا تستطيع أن تطلب من المواطنين تنفيذ القوانين، فالدول لا تنتظر حدوث عمليات إرهابية حتى تطبق الطوارئ".